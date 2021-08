L’indiscrezione: Kane-Vlahovic e l’intrigo Tottenham. La posizione dell’Atletico

I prossimi giorni di mercato saranno molto caldi, anche per l’arrivo di Rocco Commisso a Firenze. Il numero uno del club viola dovrà prendere una decisione definitiva su Dusan Vlahovic, dopo il naufragio legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Sono trascorse troppe settimane rispetto a quando è stata proposta l’offerta che l’attaccante sembrava intenzionato ad accettare, ma poi c’è stata una brusca frenata. Tutto questo perché c’è stato l’inserimento di club stranieri: l’Atletico Madrid e il Tottenham in contemporanea, poi soprattutto gli Spurs che potrebbero perfezionare l’uscita di Harry Kane al Manchester City nei prossimi giorni. E per questo motivo il Tottenham è andato sempre più pesante su Vlahovic, in un pacchetto che potrebbe prevedere – come raccontato – anche l’inserimento del difensore Milenkovic: quest’ultimo sembrava vicino al West Ham, ma la concorrenza Tottenham ha cambiato un po’ le cose. Oggi l’Atletico sembra apparentemente defilato, ma in queste situazioni bisogna stare molto attenti perché può succedere di tutto. Kane è un passaggio obbligato, Commisso è in arrivo, le offerte per Vlahovic non mancano e per questo saranno giorni caldissimi.

Foto: Twitter Fiorentina