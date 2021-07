Il Milan è in pole per Kaio Jorge, ha dei dialoghi in corso con l’entourage del giocatore (Bertolucci) in scadenza di contratto con il Santos il prossimo 31 dicembre. L’attaccante classe 2002 è stato seguito anche dalla Juve, il Milan offre 6 milioni più bonus, c’è da sistemare qualcosa per quanto riguarda le commissioni ma i rossoneri potrebbero raggiungere un accordo in settimana.

Foto: Twitter Santos