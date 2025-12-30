L’indiscrezione: Kaiki Bruno, il Como non si riscalda

30/12/2025 | 21:06:48

Il Como non è troppo convinto di riscaldare la pista Kaiki Bruno da Silva, terzino sinistro 22enne di proprietà del Cruzeiro, di sicuro uno dei migliori specialisti brasiliani sulla corsia mancina. Non si discutono le qualità, apprezzate dal Como, ma in questa fase della stagione non si si ritiene necessario un investimento in quel ruolo, considerata la fiducia che il club ripone nei riguardi di Alberto Moreno e Alex Valle. Pertanto i discorsi avviati non hanno avuto un seguito e oggi non ci sono troppi margini perché la trattativa proceda in modo concreto.

Foto: sito cruzeiro