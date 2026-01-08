L’indiscrezione: Juventus, proposto Thiago Almada

09/01/2026 | 00:03:35

La Juventus sta valutando l’operazione Chiesa, vi abbiamo già raccontato come occorre trovare accordo sulla formula ma anche e soprattutto unità di intenti internamente sull’opportunità dell’operazione. Non chiudiamo la porta, ma la Juventus un vice Yildiz cercherà di prenderlo. Nelle ultime ore è stato proposto Thiago Almada da alcuni intermediari, l’attaccante esterno (arrivato la scorsa estate dal Botafogo per oltre 20 milioni) non ha troppo spazio con l’Atletico Madrid. Per ora una proposta, ci sono altri club interessati a prenderlo in prestito, vediamo se nel caso della Juventus avrà sviluppi nei prossimi giorni. E soprattutto cosa deciderà Simeone.

foto x uefa