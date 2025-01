L’indiscrezione: Juventus, la differenza oggi tra Zirkzee e Kolo Muani

La Juventus vuole prendere un attaccante a prescindere da Milik. Sono due i nomi che abbiamo fatto nelle ultime settimane/mesi, quelli di Zirkzee e Kolo Muani in quest’ordine di apparizione. Su Zirkzee possiamo dire che ci sono contatti recentissimi con il suo agente, la Juventus è alla finestra dallo scorso 12 novembre, la situazione va seguita sempre più a maggior ragione dopo i problemi recentissimi dell’olandese con Amorim. L’ultima decisione ovviamente spetta al Manchester United, ma la Juve sta seguendo passo dopo passo. Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain, piace almeno quanto Zirkzee ma c’è una grande concorrenza con il Tottenham (e non solo) in prima fila.

Foto: X Manchester United