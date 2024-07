Thiago Motta arriverà a Torino probabilmente nella serata di domenica, qualche giorno prima del raduno Juve fissato per mercoledì 10. Nei giorni scorsi la moglie di Motta era stata in città per le ultime situazioni logistiche legate al trasferimento della famiglia nella nuova destinazione. Adesso è tutto pronto, tra un paio di giorni Motta sarà a Torino.

Foto: sito Juventus