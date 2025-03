L’indiscrezione: Juventus, comunicato l’esonero a Thiago Motta. Ora gli ultimi passaggi formali con Tudor

Pochi minuti fa la Juventus ha comunicato telefonicamente a Thiago Motta e al suo entourage la decisione di sollevarlo dall’incarico. Esonero che l’allenatore evidentemente aveva subdorato dopo le notizie delle ultime ora, nell’aria già dalla mattinata di ieri, alla larga dalle certezze che sarebbe andato in panchina sabato prossimo contro il Genoa. Evidentemente nelle 24 ore precedenti la situazione era cambiata, diventando insostenibile, adesso c’è stato il passaggio ufficiale. Nelle prossime ore il tecnico brasiliano dovrebbe essere a Torino per svuotare gli armadietti e ritirare gli oggetti personali, la sua avventura in bianconero finisce qui. Contemporaneamente la Juventus sta completando l’iter burocratico con Igor Tudor, atteso a Torino per prendere le redini della squadra impegnata a conquistare il quarto posto in classifica oggi distante un punto. Tudor aveva già dato il via libera per un contratto fino a giugno con rinnovo in caso di qualificazione Champions. In ogni caso la Juventus avrebbe comunque le mani libere, con un impegno economico non troppo oneroso, di prendere eventualmente a fine stagione decisioni diverse a prescindere dall’impegno contrattuale e dal piazzamento in classifica.

Foto: Instagram Juventus