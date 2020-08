Fabio Grosso sulla panchina della Juve Under 23? No, mai seriamente favorito. Alberto Gilardino? E’ stato in corsa fino alla fine, ma Lamberto Zauli è in pole. Una candidatura autorevole che vi avevamo già segnalato nei giorni scorsi, pole che ora Zauri sta consolidando. E sarebbe sorprendente se venisse insidiata nelle prossime ore.

Foto: sito ufficiale Juve