La Juve Stabia sta per chiudere le prime operazioni di mercato. Una trattativa in stato avanzato è quella per il centrocampista Sergio Maselli, 21 anni, in uscita dal Lecce. Ci sono ormai gli accordi per il prestito, mancano gli ultimissimi passaggi burocratici. Maselli è una mezzala che all’occorrenza può giocare da regista.

Foto: Sito Lecce