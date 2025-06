L’indiscrezione: Juve-PSG, contatti no stop per Kolo Muani

05/06/2025 | 23:59:28

La Juventus è soddisfatta del rendimento di Randal Kolo Muani, sta parlando seriamente con il Paris Saint-Germain. Il club bianconero ha sempre pensato di rinnovare il prestito, ha avuto un momento di riflessione un paio di mesi fa ma, adesso, vorrebbe trattenere lo specialista francese almeno per il Mondiale per Club. Per questo motivo, anche oggi, ci sono stati contatti tra il club francese e i dirigenti bianconeri sotto la direzione di Comolli, la Juventus vorrebbe anche ampliare il discorso anche post Mondiale per Club in modo da trattenere l’attaccante per un’altra stagione, ma bisogna trovare la quadra sul prezzo del riscatto. Si può comunque continuare a lavorare, partendo dal presupposto che Kolo Muani si trova molto bene a Torino andando oltre il mese di giugno.

Foto: Instagram Juventus