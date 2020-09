L’indiscrezione: Juve, priorità due attaccanti. E Morata lancia messaggi

La Juve deve prendere due attaccanti, almeno questa è la volontà del club bianconero. Resta apertissima la pista Suarez pur con le problematiche che conosciamo. In attesa di liberare Higuain, la Juve pensa a un secondo attaccante. E continua a seguire le evoluzioni legate ad Alvaro Morata malgrado una clausola di rescissione altissima. Morata ha aperto al ritorno in Italia, ma devono verificarsi alcune condizioni. Per esempio che l’Atletico accetti uno scambio con Douglas costa o Bernardeschi. Ovviamente in questo contesto restano, almeno per ora in stand-by, Dzeko e Milik. Ma il mercato è lungo…

Foto: Mundo Deportivo