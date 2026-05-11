﻿L’indiscrezione: Juve-Ordonez, contatti vivi. Il balletto tra Bremer e Gatti

11/05/2026 | 19:35:28

La Juventus prenderà un difensore centrale e ha sondato diverse piste negli ultimi mesi. Ha mollato Senesi a parametro zero perché, come raccontato, non ha ritenuto opportuno garantire una cifra al doppio rispetto a quanto offerto allo specialista argentino in scadenza con il Bournemouth. La Juve ha sondato Gila (che ha diversi pretendenti) e negli ultimi giorni ha approfondito nuovamente la pista che porta a Joel Ordonez, classe 2004 in forza al Club Brugge. Ordonez è in uscita, la valutazione è di circa 40 milioni, ci sono pretendenti in Premier che non vanno sottovalutati (anzi). Ma la Juve è attenta perché potrebbe alimentare l’ingresso di Ordonez con una cessione. È vero che Bremer ha una clausola da 54 milioni valida fino al 10 agosto, ma il principale indiziato a essere ceduto è Federico Gatti. E per questi motivi la Juve, che ha necessità in altri settori del campo, continua a seguire le evoluzioni di diversi difensori centrali, compreso Ordonez.

Foto: Instagram Ordonez