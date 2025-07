L’indiscrezione: Juve, l’OM insiste per Weah. Su Sancho, Conceicao e Mbangula…

08/07/2025 | 23:59:52

L’Olympique Marsiglia insiste per Weah, c’è il gradimento di Roberto De Zerbi e anche l’apertura dell’esterno che aveva detto no al Nottingham Forest, ma devono quadrare tutti i conti e bisogna avere pazienza. Il discorso vale per Mbangula, il Bologna ha ripreso a sondare, un interesse retrodatato e che abbiamo raccontato in esclusiva, tenendo conto del gradimento di altri club. La Juventus sta continuando a lavorare sia per Conceicao che per Sancho, quest’ultimo non può essere considerato un’alternativa e vi abbiamo già raccontato che da ieri (lunedì) le parti avrebbero ripreso a parlare e che l’esterno offensivo del Manchester United ha dato la precedenza alla Juve confidando in una rapida soluzione. Per Kolo Muani serve un’apertura definitiva del Paris Saint-Germain, aspettando di capire come finirà tra Osimhen, il Galatasaray e dintorni…

foto: Instagram Chelsea