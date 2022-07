L’indiscrezione: Juve, i soldi di de Ligt per scatenarsi sul mercato. A partire da Zaniolo

La strategia della Juve è chiara: capitalizzare al massimo la cessione di Matthijs de Ligt per poi scatenarsi sul mercato. Le sentenze di chi un mese e mezzo fa era convinto di un rinnovo imminente tornano per ora al mittente. Le parole dell’amministratore delegato Arrivabene non lasciano margini per una soluzione diversa: meglio separarsi, a patto che tutti restino soddisfatti. Il Chelsea c’è, ma occhio alle sorprese che non sarebbero più tali (per esempio il Manchester City). La Juve accetterebbe una proposta anche da 80 milioni più bonus per arrivare almeno a 90 e poi penserebbe al nuovo difensore centrale. In ogni caso con quei soldi potrebbe chiudere altre operazioni sul mercato, ben oltre Pogba e Di Maria. Prima scelta Zaniolo che, se fosse considerato una mezzala, lascerebbe spazio per un altro esterno offensivo (Berardi o Kostic, quest’ultimo non aspetterà a lungo). Per Zaniolo ci sarà un contatto entro domani, come già raccontato, per poi fissare un incontro (dalla prossima settimana, se non accadrà qualcosa prima) tra i due club Per il centrocampo un nome sempre forte è quello di Paredes. A sinistra è fatta per Cambiaso, in arrivo dal Genoa. E per Morata c’è ancora una speranza.

Foto: Instagram de Ligt