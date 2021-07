L’indiscrezione: Joronen in orbita Udinese per sostituire Musso

Come raccontato nei giorni scorsi da Sportitalia, e ribadito anche nel pomeriggio, è Jesse Joronen il primo nome della lista Udinese per sostituire Juan Musso.

Il portiere finlandese del Brescia, classe 1993, piace molto ai bianconeri dopo essersi messo in bella mostra nella scorsa stagione di Serie B.

Foto: Twitter Brescia