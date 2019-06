L’indiscrezione: Jony atteso a Roma per le visite con la Lazio

La Lazio ha completato l’operazione per Jonathan Rodriguez Menendez, meglio noto come Jony. L’esterno asturiano classe 1991 ha giocato nell’ultima stagione al Deportivo Alaves, in prestito dal Malaga, ed è esploso definitivamente segnando 4 gol e 11 assist. Un nome che la Lazio inseguiva da tempo, negli ultimi giorni il club biancoceleste ha accelerato trovando le intese dopo aver incassato la totale disponibilità del giocatore al trasferimento nella Capitale. Ora Jony è atteso a Roma a stretto giro di posta per le visite mediche di rito con la Lazio, anticamera della firma sul contratto.

Foto: Twitter ufficiale Alaves