L’indiscrezione: Jhon Duran piace al Fenerbahce, ma ha costi altissimi. Nessuna offerta del Napoli

15/06/2025 | 20:40:31

Jhon Duran è un attaccante giovane, forte, probabilmente pentito (con tutto il rispetto) per essere andato all’Al Nassr dopo la proficua esperienza con l’Aston Villa che ha accesso i riflettori sul classe 2003 (compirà 22 il prossimo dicembre). Al Fenerbahce il profilo piace molto, a chi non piacerebbe?, ma ricordiamo che l’Al Nassr ha pagato 77 milioni più bonus e il colombiano guadagna 10 milioni più bonus a stagione. Quindi, stiamo parlando di un’operazione difficile per tutti. Nelle ultime ore Duran è stato accostato al Napoli, addirittura con una proposta ufficiale. Ma non ci sono simili tracce, il Napoli ha altre idee ha tutt’altro che aperto – almeno in queste ore – il dossier Duran.

Foto: Instagram Aston Villa