L’indiscrezione: Jallow alla Fiorentina, domani la firma

25/08/2025 | 16:48:02

Sulayman Jallow sarà un nuovo attaccante della Fiorentina, un investimento per il futuro. Jallow è già a Firenze, non svolgerà le visite avendole fatte con il Rimini, per domani è prevista la firma alla presenza del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino. Il 2007 è stato al centro del mercato, i viola hanno battuto la concorrenza di Napoli, Bologna, Parma e Palermo che lo avevano seguito con attenzione e apprezzato nelle ultime settimane.

Foto: social rimini