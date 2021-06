L’indiscrezione: Italiano-Spezia, riunione fiume e domani bis. Gli scenari

Come spiegato poco fa su Twitter, Vincenzo Italiano è stato a pranzo con lo Spezia e ha proseguito la riunione in sede fino al tardo pomeriggio. Le parti si riaggiorneranno domani e potrebbe essere un giorno chiave per la decisione definitiva. Lo Spezia ha fiducia, spera di incassare il sì, ha offerto più del doppio rispetto all’attuale ingaggio (più di un milione a stagione), ma serve il via libera dell’allenatore. Ricordiamo sempre che c’è una penale da un milione e che sono in attesa altri club (Sassuolo in testa, anche il Verona, mentre la Lazio è concentrata sul prossimo incontro con Sarri).

Ripetiamo: lo Spezia confida in un sì entro domani, ma fino a quando non arriverà il via libera dell’allenatore – in questa pazza tarda primavera per le panchine – è prudente aspettare.

#Italiano–#Spezia: riunione finita. Fiducia ma non firma, domani probabile giorno-svolta — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2021

Foto: Twitter Spezia