L’indiscrezione: Italiano resta allo Spezia con adeguamento

Ieri vi avevamo anticipato che la fumata bianca per la conferma di Vincenzo Italiano allo Spezia sarebbe arrivata presto. Vi avevamo parlato di un pranzo e di una lunga riunione in sede con vertice fissato per stamattina in modo da chiarire gli ultimi aspetti. Non ci sono state sorprese, Italiano resterà con adeguamento (guadagnerà più di un milione a stagione con bonus) e probabile prolungamento. Italiano era stato accostato a tanti club, forse troppi. Di sicuro il Sassuolo lo aveva messo in cima, ma l’allenatore ripartirà dallo Spezia per la terza stagione consecutiva dopo due grandi trionfi.

FOTO: Sito Spezia