L’indiscrezione: Italiano prima scelta del Sassuolo. Ma lo Spezia proverà a trattenerlo, ecco come

Vincenzo Italiano è dallo scorso febbraio la prima scelta per la panchina Sassuolo della prossima stagione, esattamente da quando il club emiliano si era preparato a un possibile addio di Roberto De Zerbi, ormai destinato allo Shakhtar.

Italiano è reduce da due grandi imprese a La Spezia, una promozione dalla B e una fantastica salvezza, ha una penale di un milione per liberarsi ma non crediamo sia questa la strada. Nel senso che la nuova proprietà cercherà di trattenere Italiano, prolungando e adeguando il contratto e dandogli un ruolo da manager all’inglese con chiara incidenza sul mercato. L’ultima decisione a Italiano: molto presto ci sarà un incontro, lo Spezia farà di tutto per trattenerlo mentre il Sassuolo continua a metterlo al primo posto della lista.

Foto: sito Spezia