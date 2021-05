L’Indiscrezione: Italiano incontra lo Spezia. Le ultime sul ds

Vincenzo Italiano incontrerà nelle prossime ore lo Spezia. L’allenatore ha diverse proposte, in primis il Sassuolo (da mesi interessato) ma anche il Verona e non solo (stamattina qualche quotidiano lo ha accostato alla Lazio). Lo Spezia ha comunque intenzione di trattenerlo, indipendentemente dal contratto e dalla penale, gli farà una proposta importante anche con carta bianca sul mercato. Ma un direttore sportivo si impone, dopo l’addio di Meluso e il no di Pecini (destinato a restare alla Samp) ci sono stati contatti con Daniele Faggiano che nei giorni scorsi era stato sondato proprio dalla Samp. Ma il passaggio Italiano è troppo importante per la proprietà americana, ecco perché cercheranno in qualsiasi modo di convincerlo. Anche se l’allenatore di solito, dopo una stagione o al massimo due, preferisce fare nuove esperienze. In giornata ne sapremo di più.

FOTO: Sito Spezia