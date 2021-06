L’indiscrezione: Italiano-Fiorentina, ci siamo. Vertice in corso. Il video. E su Dalle Mura…

E’ in corso in un albergo di Firenze il vertice per gli ultimi passaggi burocratici relativi a Vincenzo Italiano nuovo allenatore della Fiorentina. Una matassa infinita che si sbroglia: dal video che vi proponiamo si vede Nicolas Burdisso, collaboratore tecnico, raggiungere Italiano in hotel. Subito dopo è toccato a Joe Barone sceso da un Van nero senza farsi riprendere. La Fiorentina pagherà un milione per liberare Italiano e troverà una contropartita per liberare lo staff. Il giovane non sarà Christian Dalle Mura, semplicemente perché i viola non intendono commettere lo stesso errore di quando presero Mancini (oggi alla Roma). Dalle Mura era stato promesso alla Reggina giovedì, anche se in precedenza era stato chiesto al club calabrese di aspettare perché Italiano avrebbe voluto valutare il giovane 2002. Ora i tempi Dalle Mura-Reggina potrebbero slittare, di sicuro Il centrale non entrerà nell’operazione con lo Spezia.