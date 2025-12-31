L’indiscrezione: Ionita può lasciare la Triestina. Pressing Arezzo, c’è anche l’Union Brescia

31/12/2025 | 18:02:37

Il caos Triestina comporterà una mezza rivoluzione sul mercato di gennaio con diversi calciatori in partenza. Artur Ionita è uno dei riferimenti più importanti, il centrocampista classe 1990 sarebbe rimasto anche in presenza di una situazione molto complicata, ma le ultime evoluzioni potrebbero portarlo alla decisione di cambiare idea. Ci sono due club di Serie C interessati a Ionita: l’Arezzo è in pressing, ma anche l’Union Brescia è interessata.

Foto: logo Triestina