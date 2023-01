L’indiscrezione: Ionita alla Reggina in dirittura

Dopo pochi mesi dal suo arrivo in Toscana, l’avventura di Artur Ionita al Pisa è già ai titoli di coda. Come vi avevamo anticipato, il centrocampista aveva richieste Serie B, con Reggina e Modena interessate. Ma dopo l’incontro tra le parti, la squadra allenata da Pippo Inzaghi è ormai a un passo dal centrocampista classe ’90. Trattativa in dirittura di arrivo.

Foto: sito ufficiale Pisa