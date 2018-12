L’indiscrezione: Inzaghi, un’altra figuraccia. Ma Bigon e il Bologna…

Ottava sconfitta in campionato per il Bologna. In queste ore verranno fatte delle valutazioni approfondite sulla posizione di Pippo Inzaghi. L’allenatore sapeva di essere a rischio e che si sarebbe giocato quasi tutte le chance nella trasferta di Empoli. Ma il Bologna non è convinto, almeno in queste ore, di richiamare Donadoni (ancora sotto contratto) e i contatti indiretti con Mihajlovic vanno per ora a sbattere contro il lungo contratto che lega il serbo allo Sporting Lisbona. Ci saranno altre valutazioni ma è possibile che Inzaghi resista fino alla prossima partita contro il suo vecchio Milan. Questa almeno è la linea del suo direttore sportivo Bigon che dovrebbe essere avallata dal club.

Foto: Twitter Bologna