L’indiscrezione: Inter-Zapata, la pausa di riflessione aveva un motivo chiaro

Da qualche giorno parliamo di pausa di riflessione in casa Inter. E c’è un motivo molto chiaro: i dirigenti nerazzurri stavano aspettando l’arrivo in Italia degli agenti di Duvan Zapata. Ulteriore conferma che è lui, dalle ore antecedenti alla cessione di Lukaku al Chelsea, il numero uno della lista. E anche per distacco. Certo, bisogna convincere l’Atalanta ma non l’agente e il diretto interessato che non vedono l’ora di andare all’Inter. L’offerta, ribadiamolo, è da 30 milioni più bonus. Certo, l’Inter deve aspettare che l’Atalanta prenda una punta: un indiziato e Jonathan Ikoné del Lille, senza trascurare il già segnalato Belotti e magari preventivando qualche possibile sorpresa. Ma fino a quando l’Inter avrà la possibilità di acciuffare Zapata metterà in stand-by le altre situazioni, tutte alternative, da Correa ai tanti altri nomi fatti negli ultimi giorni.

Foto: Instagram personale Zapata