L’indiscrezione: Inter, un difensore. Leoni piano A, De Winter piano B

15/07/2025 | 23:57:28

L’Inter vuole prendere un difensore centrale e l’ha individuato in Giovanni Leoni, talentuoso classe 2006. Ne avevamo parlato lo scorso 10 giugno, svelando come nel famoso incontro milanese con il Parma i nerazzurri non soltanto avevano ribadito il desiderio di chiudere Bonny ma si erano informati su Bernabè e avevano ribadito il forte gradimento per Leoni. Servono almeno 30 milioni, l’Inter lo sa, il profilo piace molto al Milan ma i rapporti tra i nerazzurri e il Parma sono eccellenti e l’effetto Chivu conta. Se Leoni è il piano A, c’è anche un piano B che porta a De Winter, confermando un vecchio interesse. L’Inter ha appena mandato Valentin Carboni al Genoa in prestito secco, deciderà con calma e comunque è previsto l’inserimento di un solo difensore centrale.

Foto: sito parma