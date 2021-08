L’indiscrezione: Inter, un altro no al Cagliari per Satriano

Il Cagliari ci ha riprovato per Martin Satriano, attaccante 20enne uruguaiano in forza all’Inter. Il club nerazzurro ha detto di no alla proposta dei sardi, vuole tenere Satriano come quinto attaccante.

Foto: Instagram Personale Satriano