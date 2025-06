L’indiscrezione: Inter, tavolo aperto con il Parma per Bonny. E non solo

10/06/2025 | 23:49:34

Dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, potrebbe scaldarsi ulteriormente l’asse Inter–Parma. Come vi abbiamo raccontato, il club nerazzurro prenderà almeno un attaccante e il nome di Ange-Yoan Bonny è da tempo in orbita. E possiamo aggiungere che i due club si sono incontrati per parlare del suo trasferimento a Milano. Ma non è stato l’unico nome sul tavolo. Infatti, anche Giovanni Leoni e Adrian Bernabé sono finiti nel mirino della coppia Ausilio-Marotta. Partiamo dal difensore. L’Inter ha fatto un primo sondaggio, è un profilo piace anche alla Juventus ma venerdì, il direttore sportivo Cherubini ne ha così parlato ai microfoni di Sportitalia: “È richiesto. Ma l’idea è di farlo rimanere un altro anno”. Per quanto riguarda Bernabé, invece, è un profilo che piace molto per dare nuova linfa alla linea mediana di Chivu.

Foto: Instagram Bonny