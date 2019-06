L’indiscrezione: Inter, sempre più Barella. Presto Marotta e Giulini…

Nicolò Barella è un promesso sposo dell’Inter, un inseguimento che dura da un anno, come ampiamente raccontato. Ieri c’è stato un summit milanese con il Cagliari rappresentato dal direttore sportivo Carli, mentre per il club nerazzurro c’erano Ausilio e Baccin. Lo stesso Carli, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Sportitalia, ha confermato la trattativa (qui le sue parole). Ma presto ci sarò un nuovo incontro definitivo tra le due società, stavolta con Marotta e Giulini, per trovare la giusta quadratura e chiudere l’operazione. La valutazione del cartellino è di circa 50 milioni, si parte da una base cash di 35-36, va individuata qualche contropartita tecnica tra Dimarco, Bastoni, Colidio, Gavioli, Sebastiano Esposito o qualche possibile sorpresa. Ricordiamo che al Cagliari piace anche Pinamonti, mentre la pista Eder è difficile a causa dell’alto ingaggio dell’attaccante attualmente in forza allo Jiangsu. Ma questi sono dettagli, quello che conta è che Barella è sempre più in orbita Inter.

Foto: sito ufficiale Cagliari