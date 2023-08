L’indiscrezione: Inter, le ultime sul centrocampista. Anche Maxime Lopez fuori dai giochi. E resiste Klaassen

L’Inter cerca un centrocampista ma devono esserci le giuste condizioni. Ndombele, che possiamo ritenere ormai fuori dai giochi, anche Maxime Lopez non è un profilo che intriga particolarmente perché non ha le caratteristiche tale da poter giustificare un’aggiunta dal punto di vista fisico del centrocampo. Il Sassuolo avrebbe voluto e vorrebbe rendere operativo lo scambio con Asllani, ma le riflessioni delle ultimissime ore dell’Inter sul regista francese hanno portato allo stand-by che potrebbe anche essere una rinuncia definitiva. La ricerca continua, nelle ultime ore è stato proposto Davy Klaassen, centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Ajax. Sono in corso i contatti tra le parti, è una situazione da monitorare in quest’ultimo giorno di mercato. Ci sarebbe sempre da trovare una sistemazione ad Agoumé, bisogna tenere gli occhi ben aperti perché nelle ultime ore di mercato ci potrebbero esserci delle occasioni, ma ricordiamo che l’Inter può fare soltanto un’operazione in prestito con diritto di riscatto oppure in prestito secco. E da questa base bisogna partire senza perdere la speranza, ma sapendo che il tempo stringe…

Foto: Instagram Klaassen