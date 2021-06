L’indiscrezione: Inter, incontro con agente di Bellerin. Valutazione e posizione Arsenal

C’è stato un incontro nelle ultime ore tra l’Inter e l’agente di Hector Bellerin, 26 anni, uno dei nomi per raccogliere l’eredità di Hakimi sul punto di firmare con il Paris Saint-Germain. L’Inter si è informata, è un profilo che apprezza, Bellerin ha altri due anni di contratto ma l’Arsenal almeno per ora non apre al prestito, vedremo più avanti. La valutazione è superiore ai 20 milioni, non ci sono tracce almeno in questi giorni per uno scambio, la strada può andare avanti soltanto se gli inglesi cedessero sulla formula. Il primo della lista nel gradimento di Inzaghi è Manuel Lazzari, anche se per ora tra club non ci sono stati contatti approfonditi. Dumfries è un altro nome, Zappacosta una proposta che deve passare attraverso il Chelsea e non sarà semplicissimo.

Foto: Twitter Arsenal