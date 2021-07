L’indiscrezione: Inter, il ballo sugli esterni. Dumfries il più costoso, Bellerin con calma

Se l’Inter potesse scegliere, prenderebbe Dumfries per la fascia destra. Magari Lazzari, in questo momento non sul mercato, di sicuro lo specialista del PSV che ha mercato in Inghilterra ma che apprezzerebbe non poco una svolta nerazzurra. Il problema è che, per prendere Dumfries, bisogna cedere ancora qualcuno, non per forza un big ma basterebbero due o tre operazioni minori (Joao Mario in testa) per provare a convincere gli olandesi. Sempre che, come si augura il club nerazzurro, Dumfries abbia voglia di aspettare. E l’Inter comunque ha intenzione di non prendersela con troppa fretta: ha mosso i passi per Bellerin (l’Arsenal chiede obbligo di riscatto ma può ammorbidirsi), forse sarebbe più semplice chiudere per uno tra Zappacosta e Florenzi, ma le riflessioni continueranno e per Bellerin la pazienza potrebbe pagare.

Foto: Twitter personale Dumfries