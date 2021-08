L’indiscrezione: Inter, il ballo degli attaccanti dopo Dzeko. Gli scenari

Beppe Marotta è andato a cena con Alessandro Lucci e ha parlato a Sportitalia. Il riepilogo: gli sono stati proposti sia Correa che Scamacca. Il primo piace a Inzaghi, ma almeno per il momento l’Inter aspetta perché vuole capire i margini per arrivare a Zapata, che resta la prima scelta. E’ vero, l’Atalanta non ha ancora un sostituto, ma ci sono ancora venti giorni di mercato e l’Inter vuole pazientare. La strategia resta quella di sempre: due attaccanti, un esterno e poi un centrocampista duttile. Dzeko è arrivato, l’attesa per Zapata continua, Correa e Scamacca (quest’ultimo proposto anche in serata) possono entrare in gioco in un secondo momento, come Kean. In queste ore no. Le altre situazioni accostate all’Inter oggi sono semplicemente ipotesi. E Pinamonti sta decidendo seriamente di accettare Empoli, a maggior ragione dopo l’arrivo in Toscana di Cutrone. Occhio sempre a Nandez, non a stretto giro di posta, ma più avanti se il mercato lo permetterà: lui si è promesso all’Inter e il rapporto con il Cagliari è come minimo compromesso. Serve pazienza, in tutti i sensi.

