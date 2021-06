L’indiscrezione: Inter, due nomi (e una proposta) per la fascia. Jordi Alba no

al: operazione in chiusura, vi avevamo già raccontato che entro domenica Leonardo vorrebbe perfezionare i dettagli per poi preparare le visite.Per il suo 3-5-2 Inzaghi vorrebbe l’uomo che conosce a meraviglia i suoi schemi, ci riferiamo ache la Lazio potrebbe non considerare incedibile e che ha una valutazione appena sotto i 20 milioni. Ma ci vorrà pazienza prima di entrare nel vivo, ecco perché nella lista restadel PSV mentre é stato proposto, tuttavia con il Chelsea i rapporti potrebbero non essere i migliori dopo la vicenda Hakimi. Una precisazione su: da Barcellona continuano a parlare di un forte interesse dell’Inter e addirittura di contropartite. In realtà è una pista fredda.