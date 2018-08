L’indiscrezione: Inter, a tutto Vidal. E Rafinha manda altri massaggi

Arturo Vidal ha detto sì all’Inter, anche il Bayern Monaco si è allineato, per un’operazione ormai lanciatissima. Ieri vi abbiamo anticipato l’apertura totale dei bavaresi al prestito con diritto di riscatto, ma prima ovviamente il prolungamento del centrocampista cileno fino al 2020, passaggio obbligato per consentire questa formula. Vi abbiamo aggiunto che l’Inter ha ottenuto lo sconto rispetto ai 30 milioni chiesti inizialmente, c’è già l’accordo di massima con il Bayern, ora dipende soltanto dal club nerazzurro: dopo il sì del giocatore e il via libera del club tedesco, adesso l’Inter deve concretizzare e completare l’operazione. Come detto, dovrebbe accadere un cataclisma affinché ciò non avvenga. Intanto Rafinha continua a mandare messaggi ai nerazzurri. Il brasiliano nelle scorse ore ha speso parole al miele nei confronti della sua ex squadra (“Ho trascorso cinque mesi molto belli all’Inter, sono stato davvero bene e mi piacerebbe tornarci”), ennesima dimostrazione che la sua priorità è sempre stata quella di un ritorno a Milano. E fino a quando ci sarà una possibilità di riabbracciare l’Inter, qualsiasi altra soluzione verrà messa nel cassetto.

Foto: Bayern Monaco Twitter