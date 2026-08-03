L’indiscrezione: incontro tra Atalanta e Cagliari per Sebastiano Esposito

03/08/2026 | 09:40:57

L’Atalanta è interessata a Sebastiano Esposito, pur avendo un sovraffollamento in quella zona del campo con diversi attaccanti in organico. Nelle prossime ore sarà liberato El Bilal Touré per il Parma, notizia che vi abbiamo anticipato qualche giorno fa. Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra Atalanta, Cagliari e Paolo Busardò, intermediario dell’operazione. Giulini parte da una richiesta di 20 milioni, all’interno di una situazione che ha visto molti rapporti compromessi.

foto insta esposito