L’indiscrezione: incontro per Dalle Mura, la Reggina deve aspettare… Italiano

Incontro poco fa tra Fiorentina e Reggina per parlare del rinnovo del prestito di Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002. C’è la disponibilità totale del club viola, come raccontato già ieri, soltanto che i viola hanno chiesto di aspettare ancora per qualche giorno visto che stanno definendo il nuovo allenatore. E sarà Italiano, quando la diatriba con lo Spezia sarà risolta, a dare il via libera definitivo. La Reggina aspetterà prima di andare su un altro centrale.

Foto: sito Reggina