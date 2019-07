L’indiscrezione: incontro in corso per Veretout, ecco la proposta ingaggio della Roma

La volontà di trovare un’intesa per l’ingaggio, in modo tale (soprattutto in assenza di rilanci da parte del Milan) di andare alla definizione con la Fiorentina entro 48 ore. Nell’incontro ancora in corso la Roma ha offerto a Jordan Veretout un quinquennale da 2,3 milioni a stagione più 300 mila euro di bonus, una cifra diversa (più bassa) rispetto alle proposte fatte prima del 30 giugno. Ora si sta ragionando sul bonus in caso di qualificazione Champions, era stato concordato un milione. Lavori in corso, aggiornamenti più tardi.

Foto: Twitter Fiorentina