L’indiscrezione: Inaki Pena, il Barcellona chiede una risposta al Como. E il Celta Vigo…

20/08/2025 | 16:58:01

Inaki Pena sta per rinnovare il contratto con il Barcellona, c’è un accordo e poi il portiere andrà in prestito. Il Como ha il vantaggio di essersi mosso prima degli altri, c’è il gradimento di Fabregas, ma come abbiamo raccontato ieri sera ci sono valutazioni tecniche e le riserve dovranno essere sciolte in un senso o nell’altro. In lizza con il Como, che sta valutando un altro paio di portieri, c’è il Celta Vigo pronto a chiudere.

Foto: Instagram Inaki Pena