L’indiscrezione: Inaki Pena, dipende solo dal Como

22/08/2025 | 23:15:22

Il Como è sceso in campo a sorpresa lo scorso 6 agosto per Inaki Pena, come abbiamo raccontato in esclusiva. Sono trascorsi oltre 15 giorni e dipende sempre più dal Como che ha fatto valutazioni tecniche, non vorrebbe penalizzare l’attuale titolare e nello stesso tempo conosce le esigenze dello stesso Inaki Pena che vorrebbe lasciare il Barcellona per andare a giocare con maggiore continuità (prima, come già raccontato, rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di un anno). La scelta definitiva non tarderà, anche perché il Calta Vigo (soprattutto) e un altro club spagnolo sono pronti a chiudere.

Foto: Instagram Inaki Pena