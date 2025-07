L’indiscrezione: il Verona riproverà per Candé. Ma c’è concorrenza

25/07/2025 | 23:59:51

Il Verona deve prendere un altro difensore centrale, a maggior ragione quando sistemerà i dettagli per Ghilardi (corteggiatissimo dalla Roma). Resiste, tra le altre, una pista che vi avevamo raccontato in esclusiva oltre 15 giorni: stiamo parlando di Fali Candé, classe 1998 in uscita dal Venezia. I dialoghi sono andati avanti, il Verona deve fare un’offerta più alta e potrebbe accadere quando Ghilardi lascerà il club. Per Candé comunque c’è concorrenza, soprattutto dall’estero.

Foto: Instagram Cande