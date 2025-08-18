L’indiscrezione: il Verona resta in corsa per Oristanio. Ma il Torino…

18/08/2025 | 22:50:02

Il Verona ha perso una pedina importante come Suslov, grave infortunio, e dovrà fare valutazioni profonde, prendendo un sostituto all’altezza. Tra i profili valutati, come anticipato nei giorni scorsi, c’è quello di Gaetano Oristanio e vedremo se ci saranno i margini per andare fino al fondo con il Venezia. Ricordiamo che da quasi 2 mesi su Oristanio c’è anche il Torino che, però, deve provvedere a qualche uscita (per esempio Sanabria dagli stessi mesi obiettivo concreto della Cremonese).

Foto: sito Venezia