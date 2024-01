L’indiscrezione: il Verona programma le visite di Tavsan e Noslin

Il Verona è sempre molto attivo sul mercato. Dopo aver accolto il terzino sinistro Vinagre, pista a sorpresa emersa due sera fa, il club sta programmando le visite sia di Tijjani Noslin che di Elayis Tavsan, due mosse per irrobustire il reparto offensivo di Baroni dopo la cessione di Ngonge al Napoli. Noslin, classe 1999, rientra in un accordo con il Fortuna Sittard che non ha ancora saldato il cartellino del portiere Pandur. Per quanto riguarda Tavsan, classe 2001 in uscita dal NEC, è una vecchia rincorsa dalla scorsa estate: il Verona lo aveva già scelto in caso di cessione di Ngonge. E ora si prepara ad accoglierlo…

Foto: Instagram Tavsan