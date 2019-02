L’indiscrezione: il Verona perde, Cosmi sempre in attesa. E Rastelli…

Dopo due vittorie consecutive, il Verona riassapora il gusto amaro della sconfitta. La squadra di Grosso cade 2-1 a Lecce nello scontro ai piani alti della classifica. Un altro passo falso che sicuramente non farà piacere al presidente Setti, insoddisfatto del rendimento altalenante di Grosso, a maggior ragione se si considera che l’obiettivo dichiarato del club scaligero è la promozione in A. Ecco perché Serse Cosmi rimane sempre in attesa dopo i contatti proficui (con tanto di accordo raggiunto) delle scorse settimane. Occhio anche alla posizione di Massimo Rastelli: la sua Cremonese ha collezionato la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare di campionato. Nel prossimo turno il club lombardo riposerà, per il patron Arvedi sarà il momento delle valutazioni.

Foto: sito ufficiale Verona