L’indiscrezione: il Venezia corteggia Lapadula

Gianluca Lapadula è in rotta di collisione con il Benevento dopo la sua decisione di chiedere la cessione nel bel mezzo della stagione. Il Benevento ha già rimediato con gli acquisti di Forte e Farias, adesso si tratta di capire se il patron Vigorito (che non ha gradito molto l’atteggiamento dell’attaccante) darà il via libera alla cessione. Lapadula ha diverse proposte, qualcuna anche dall’estero, ma in Italia ci sta pensando concretamente il Venezia che cerca un attaccante. E potrebbe essere una soluzione valida per Paolo Zanetti, sempre che ci sia la definitiva apertura del Benevento. I rapporti tra i due club sono ottimi, certificati dall’affare Forte.

FOTO: Twitter Lapadula