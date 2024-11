L’indiscrezione: il Trapani ha deciso di non tesserare Baldini

Il Trapani non tessererà l’attaccante svincolato Enrico Baldini, ex Cittadella. Dopo un periodo di valutazione, il club granata ha deciso di non procedere, poco convinto del contributo che Baldini potrebbe dare. Il Trapani studierà eventuali altre opzioni sul mercato, alla ricerca di soluzioni che possano incidere immediatamente. Nelle prossime ore Baldini lascerà la Sicilia.

Foto: logo Trapani