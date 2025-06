L’indiscrezione: il Torino studia il figlio di Recoba

Il Torino sta pensando al mercato (Fazzini resta un obiettivo) e valuta sempre nuove proposte. Per esempio negli ultimi giorni ha studiato il profilo di Jeremia Recoba, sì proprio il figlio di Alvaro, trequartista o attaccante esterno classe 2003 in forza agli uruguaiani del Nacional. Talento innato, lo ha sinistrato a suon di gol anche nella Copa Libertadores, passaporto comunitario e valutazione leggermente superiore ai 3 milioni. Il Torino lo sta studiando, il suo futuro potrebbe essere in Europa, Recoba junior sta valutando altre proposte.

