L’indiscrezione: il Torino non molla Ngonge e Oristanio

12/07/2025 | 23:56:00

Il Torino ha memorizzato la volontà del Napoli di tornare sul portiere Milinkovic-Savic, nostra esclusiva di stamattina. Ma nello stesso non molla Ngonge che potrebbe entrare nell’operazione. Il club granata cerca due esterni offensivi, i preferiti sono Ngonge e – come anticipato – Gaetano Oristanio. Per quest’ultimo sono già in corso i dialoghi con il Venezia, il Torino sta lavorando per abbassare la valutazione e per trovare un’intesa sulla formula.

Foto: sito Napoli